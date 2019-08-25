"Евпатория" выиграла на выезде у "Океана" во втором туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. "Евпатория" выиграла на выезде у "Океана" в Керчи в воскресенье во втором туре чемпионата Крыма по футболу со счетом 2:0.

Мячи на счету Евгения Харченко (74-я и 80-я минуты).

В другом воскресном матче "ТСК-Таврия" в поселке Молодежное Симферопольского района сыграла вничью со счетом 1:1 с хозяевами поля клубом "Крымтеплица".

В субботу стартовые матчи тура завершились с такими результатами: "Фаворит-ВД Кафа" - "Инкомспорт" - 2:0, "Кызылташ" - "Севастополь" - 0:1.

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".