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Кубок мэра Москвы по хоккею

Чемпионы предсезонки. ХК "Динамо" второй год подряд стал победителем Кубка мэра Москвы

"Спартак" Олега Знарка не сумел набрать ни одного очка
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" второй год подряд стало победителем традиционного предсезонного хоккейного турнира "Кубок мэра Москвы". Турнир проходил с 22 по 25 августа в столичном дворце спорта "Мегаспорт".

По итогам турнира ЦСКА, подмосковный "Витязь" и "Динамо" одержали по две победы в трех матчах и набрали по 4 очка, однако первое место осталось за "Динамо" за счет лучшей разницы шайб (+5). "Спартак" занял последнее, четвертое место, впервые в истории турнира не сумев набрать ни одного очка.

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Динамовцы стали победителями второго предсезонного турнира из двух, в которых принимали участие. Ранее бело-голубые выиграли Кубок губернатора Нижегородской области, одержав четыре победы в четырех матчах. Кубок мэра Москвы "Динамо" начало с победы над "Витязем" со счетом 4:1. Однако в той игре травму шеи получил шведский новичок столичной команды Андре Петерссон, который больше на льду не появлялся.

В тот же день бело-голубые объявили о переходах нападающего Дмитрия Яшкина, который прошлый сезон провел в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", и защитника Михала Чайковски. Оба новичка провели две следующие игры, а Яшкин успешно заменил Петерссона в тройке с Вадимом Шипачевым. В матче со "Спартаком" (4:1) он забросил шайбу с передачи капитана "Динамо", а во встрече с ЦСКА (1:2) отдал голевую передачу на пустой угол Ивану Игумнову.

Из-за множества травм нападающих главному тренеру "Динамо" Владимиру Крикунову по ходу предсезонных матчей приходилось менять игровые сочетания. Неизменной оставалась только четвертая тройка нападения - Владислав Ефремов, Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулемин. Продолжают лечиться форварды Владимир Брюквин и Микс Индрашис, в игре со "Спартаком" лед досрочно покинул Даниил Тарасов. Также восстанавливается от травмы и вратарь Александр Еременко.

Залогом хорошего результата для "Динамо" стала игра в большинстве, бело-голубые реализовали численное преимущество шесть раз. Если в первой бригаде на лед неизменно выходила тройка Шипачева с защитниками Юусо Хиетаненом и Михалом Чайковски, то со второй бригадой большинства Крикунов пока не определился, дав шанс проявить себя всем игрокам. Однако главный тренер на одной из пресс-конференций отметил, что видит Чайковски во второй бригаде, и не исключил, что после возвращения в строй травмированных форвардов первая бригада большинства будет состоять из четырех нападающих и одного защитника Хиетанена. За исключением Дмитрия Кагарлицкого и Ильи Никулина динамовцы не понесли существенных потерь в межсезонье, Яшкин и Петерссон по игровым качествам и результативности способны заменить Кагарлицкого, поэтому бело-голубые вполне могут повторить результат прошлого сезона - выход во второй раунд плей-офф.

"Спартак" Знарка далек от оптимальной формы

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил СКА со счетом 2-4 в серии. По ходу чемпионата был уволен главный тренер Вадим Епанчинцев, который в сезоне-2017/18 впервые за шесть лет вывел команду в плей-офф. В роли временно исполняющего обязанности главного тренера сезон заканчивал Игорь Уланов. В межсезонье красно-белых возглавил Олег Знарок, который дважды приводил к победе в Кубке Гагарина московское "Динамо" и один раз СКА.

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Красно-белые до начала Кубка мэра Москвы провели пять контрольных встреч и во всех одержали победы. По очереди были повержены чешские "Верва" (2:1), "Маунтфилд" (2:1, в овертайме), "Динамо" из Пардубице (8:0), братиславский "Слован" (5:3). 18 августа "Спартак" уверенно переиграл московское "Динамо" со счетом 2:0.

Однако на Кубке мэра Москвы "Спартак" уступил во всех трех матчах. Если поражение от действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА (2:5), который играл против красно-белых оптимальным составом, было ожидаемым, то проигрыш "Динамо" (1:4) и "Витязю" (1:2) предугадать было сложнее. "Спартак" впервые в 12-летней истории Кубка мэра Москвы не набрал ни одного очка по итогам турнира.

На пресс-конференции перед началом турнира генеральный директор "Спартака" Павел Ни-Ли заявил, что команда будет выступать на Кубке мэра Москвы основным составом и показывать товар лицом. Однако Знарок ротировал хоккеистов и продолжал поиски оптимальных сочетаний, ни одно звено в полном составе не провело вместе двух матчей подряд. Красно-белые ни разу не сумели реализовать численное преимущество, при этом 6 из 11 шайб пропустили, играя в меньшинстве.

"Тревожит, что мы очень много уделяем внимания большинству, но за всю предсезонку забили только один гол. Что-то наклевывается, на тренировках неплохо разыгрываем. Проблема в том числе в том, что [Патрика] Херсли не выводят на бросок, иметь такого туза в колоде и не использовать его - это неправильно, мы его для этого и брали. Еще у нас была неважная дисциплина на этом турнире, и мы пропустили шесть голов в меньшинстве, хотя тоже работаем", - пояснил Знарок.

Также главный тренер "Спартака" отметил, что его команда далека от оптимального физического состояния и выйдет на пик формы к старту сезона, последнее место на Кубке мэра Москвы Знарка явно не расстроило, пресс-конференцию он начал с шутки: "Опять последнее место, как всегда". Перед началом сезона-2009/10 хоккейный клуб МВД под руководством Знарка проиграл все 11 предсезонных матчей, после чего дошел до финала Кубка Гагарина. Нынешний состав красно-белых выглядит даже сильнее команды ХК МВД образца сезона-2009/10, в которой не было ярких звезд, но все четыре тройки были способны забрасывать шайбы. В межсезонье "Спартак" пополнил участник финальной серии в составе ХК МВД Денис Кокарев.

ЦСКА играл без мотивации, "Витязь" поборется за плей-офф

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА сумел сохранить чемпионский состав. Кроме того, армейцев усилили нападающий Иржи Секач, проведший прошлый сезон в "Ак Барсе", и вернувшийся из Северной Америки олимпийский чемпион защитник Богдан Киселевич. Секач сразу же занял место в первом звене с Михаилом Григоренко и Линденом Веем. Кирилл Капризов же действовал то в сочетании с Андреем Светлаковым и Иваном Телегиным, то с Максимом Шалуновым и Константином Окуловым. Вероятно, какое-то из этих звеньев мы увидим в сборной России на этапах Евротура.

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Хоккеисты ЦСКА уверенно переиграли в стартовом матче "Спартак" (5:2) и большую часть игры с "Динамо" контролировали ход встречи, одержав заслуженную победу. Однако во второй игре турнира с "Витязем" тренерский штаб провел ротацию состава, оставив в запасе Вея и Секача. В результате армейцы были разгромлены "Витязем" со счетом 0:5.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин посетовал на отсутствие у игроков мотивации и сил в этой игре, а также отметил, что поражение пойдет на пользу его команде перед началом сезона. Даже действуя не на максимальных скоростях ЦСКА переиграл "Спартак" и "Динамо". Нет сомнений в том, что к началу сезона красно-синие подойдут в хорошей форме и будут главными претендентами на победу в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина.

"Витязь" на Кубке мэра Москвы оставил приятное впечатление - в первом матче с "Динамо" команду подвела череда необязательных удалений, а в двух последующих игроки подмосковной команды надежно играли в обороне и хорошо использовали свои шансы в контратаках и большинстве. "Спартак" и ЦСКА на двоих сумели забросить в ворота "Витязя" одну шайбу. В команде выделяются два первых звена, в одном из которых играют двукратный чемпион мира Александр Семин, Артем Швец-Роговой и Алексей Макеев. Швец-Роговой и Макеев в прошлом сезоне не раз вызывались в олимпийскую сборную России (ближайший резерв национальной команды).

Второе ударное звено составляют финны - автор хет-трика в ворота ЦСКА Йоонас Няттинен, Миро Аалтонен и Пекка Йормака. В межсезонье команду пополнил вратарь Илья Ежов, который будет конкурировать за место в основе с Александром Самоновым. Михаил Кравец, сменивший на посту главного тренера Валерия Белова, отметил действия своих голкиперов и сказал, что пока не определился с основным вратарем.

В прошлом сезоне "Витязь" выдал неудачный отрезок в концовке регулярного чемпионата, но сумел попасть в плей-офф с восьмого места в Западной конференции. В первом раунде подмосковная команда всухую уступила ЦСКА (0-4 в серии). В предстоящем сезоне перед "Витязем" снова поставлена задача выхода в плей-офф. С переводом в Западную конференцию нижегородского "Торпедо" решить ее будет сложнее, но подмосковные хоккеисты игрой на Кубке мэра Москвы доказали, что способны на это.

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Кубок мэра Москвы по хоккею
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