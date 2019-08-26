Финал легкоатлетической Бриллиантовой лиги в 2020 и 2021 годах пройдет в Цюрихе

ТАСС, 26 августа. Финальный этап Бриллиантовой лиги в 2020 и 2021 годах примет швейцарский Цюрих. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Бриллиантовая лига проводится с 2010 года и традиционно завершается двумя финальными этапами - в Цюрихе и Брюсселе. В сезонах 2020 и 2021 годов финал будет один, и он состоится в Цюрихе. Выбор Цюриха также обусловлен тем, что стадион в Брюсселе будет на реконструкции в ближайшие два года.

"В Цюрихе произошли многие памятные события в легкой атлетике, включая 25 мировых рекордов, и мы счастливы, что этот город примет финальные соревнования Бриллиантовой лиги, - заявил президент IAAF Себастьян Коу. - Бриллиантовая лига необходима для развития легкой атлетики, благодаря этим соревнованиям спортсмены ежегодно показывают лучшие достижения в нашем виде спорта. Мы ожидаем, что изменение формата проведения Бриллиантовой лиги понравится болельщикам".

Бриллиантовая лига - ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная IAAF.