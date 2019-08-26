Чемпионат России по даунхиллу завершился на Архызе

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Чемпионат и первенство России по скоростному спуску на велосипедах - даунхиллу прошел на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии подвели итоги чемпионата и первенства России по горному велосипеду в дисциплине "скоростной спуск". Из 160 зарегистрировавшихся человек до финала дошли 120 спортсменов", - говорится в сообщении.

Первое место в чемпионате занял трехкратный чемпион страны по даунхиллу, член сборной России Виталий Хрипунов. Победу среди женщин одержала шестикратная чемпионка страны Анна Скумбина. В Первенстве России победителем стал Андрей Протопопов.

"Это уже моя четвертая гонка на "Архызе", конечно, рад, что мне удалось одержать четвертую победу. С каждым разом курорт становится лучше: строятся новые трассы, создаются условия для организации тренировочных лагерей для ребят, которые только учатся кататься. Здесь очень качественная база для тренировок спортсменов и любителей. И это один из немногих гоночных маршрутов России, где, действительно, можно проводить спортивные события международного масштаба", - приводит слова Хрипунова пресс-служба КСК.

По мнению гендиректора КСК Хасана Тимижева, такие соревнования вносят вклад в развитие здорового образа жизни. "Самое приятное что, глядя на профессиональных гонщиков, десятки ребят садятся на велосипеды, берут уроки езды у спортсменов, приезжают на любительские тренировки и сборы. В этом я вижу социальную миссию КСК - вносить вклад в здоровье и активную жизнь людей, создавать дополнительные возможности для занятий спортом. Впереди только движение вверх, по скорости развития не уступающее спуску самых быстрых даунхилльщиков", - рассказал он.

Чемпионат и первенство страны завершили серию велосоревнований по маунтинбайку. Всего за прошедший сезон на курорте прошло 11 состязаний различного уровня.