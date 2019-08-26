Руководство Федерации регби России рассчитывает на аншлаг на матче сборной в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Матч сборной России с клубом "Джерси Редс" должен собрать полные трибуны зрителей на стадионе "Слава" в Москве. Такое мнение в понедельник на пресс-конференции в ТАСС высказал спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков.

Сборная России в рамках подготовки к Кубку мира по регби - 2019 проведет товарищеский матч с клубом "Джерси Редс" на стадионе "Слава" в Москве. Клуб выступает в чемпионате Регбийного союза Англии и является одним из сильнейших в турнире.

"В Москве команда последний раз выступала семь лет назад, все же матч со сборной клубов можно назвать скорее тестовым поединком, на этот матч мы ожидаем аншлаг и уже продаем билеты, - отметил Марков. - Соперник очень интересный, в составе есть игроки из Африки, Новой Зеландии, Англии, многих других стран. Игра пройдет по не совсем привычным правилам, будет неограниченное количество замен".

"После этой игры до Кубка мира нам останется провести только один товарищеский матч. Его мы анонсируем позже", - добавил Марков.

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии. Первый матч российские регбисты проведут против хозяев турнира 20 сентября.