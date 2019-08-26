Билджион: матч со сборной России по регби станет серьезным тестом для клуба "Джерси Редс"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной России по регби станет серьезным тестом для клуба "Джерси Редс". Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС заявил главный тренер клуба Харвей Билджион.

Сборная России в рамках подготовки к Кубку мира по регби - 2019 проведет товарищеский матч с клубом "Джерси Редс". Клуб выступает в чемпионате Регбийного союза Англии и является одной из сильнейших команд своего турнира. Игра пройдет 27 августа (начало - 19:00 мск) на стадионе "Слава".

"Наша команда готовится к чемпионату и этот матч станет для нас хорошим тестом. Сейчас команда формируется, у нас очень много игроков разных национальностей. Посмотрим, как мы справимся с этим тестом, который будет для нас очень серьезным. Хочу отметить, что и уровень регби на нашем острове, и нашего клуба повышается год от года", - отметил специалист.

Кубок мира откроется 20 сентября в Японии. В первой игре национальная сборная России встретится с хозяевами турнира.