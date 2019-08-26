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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России объявит состав на Кубок мира по регби 31 августа

Турнир пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России по регби огласит заявку команды на Кубок мира в Японии 31 августа. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сказал главный тренер сборной России Лин Джонс.

"Мы объявим состав 31 августа, дедлайн - 2 сентября, - сказал Джонс. - Многие игроки не поедут на главный старт в их жизни, это сложное решение, но таков спорт".

Кубок мира пройдет в 12 городах Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России сыграет на групповом этапе турнира со сборными Ирландии, Японии, Самоа и Шотландии.

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