Сборная России по регби прилетит в Японию для участия в Кубке мира 10 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России прилетит в Японию для подготовки к Кубку мира по регби за 10 дней до старта турнира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской сборной Лин Джонс.

"Мы прилетаем 10 сентября, дадим себе несколько дней, чтобы справиться с джетлагом", - сказал Джонс.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в 12 городах Японии. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с японцами в Токио. Также на групповом этапе подопечные Джонса проведут встречи с командами Ирландии, Шотландии и Самоа.