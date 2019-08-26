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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России по регби прилетит в Японию для участия в Кубке мира 10 сентября

Турнир пройдет с 20 сентября по 2 ноября в 12 городах Японии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России прилетит в Японию для подготовки к Кубку мира по регби за 10 дней до старта турнира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской сборной Лин Джонс.

"Мы прилетаем 10 сентября, дадим себе несколько дней, чтобы справиться с джетлагом", - сказал Джонс.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в 12 городах Японии. В стартовом матче турнира сборная России сыграет с японцами в Токио. Также на групповом этапе подопечные Джонса проведут встречи с командами Ирландии, Шотландии и Самоа.

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