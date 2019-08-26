СМИ: футболист "Интера" Мариу перейдет в "Локомотив" на правах аренды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Португальский полузащитник итальянского "Интера" Жоау Мариу перейдет в московский "Локомотив" на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста Фабрицио Романо.

"Мариу близок к переходу в "Локомотив" из "Интера" на правах аренды с опцией выкупа, - написал Романо. - Скоро будет подписано соглашение".

Мариу 26 лет, он перешел в "Интер" в зимой 2016 года из португальского "Спортинга", в составе которого стал обладателем Кубка Португалии (2015) и суперкубка страны (2015). Вторую часть сезона-2017/18 он провел в аренде в английском "Вест Хэме". Всего в составе "Интера" полузащитник провел 69 матчей, отметившись 4 голами и 15 результативными передачами. В составе сборной Португалии он сыграл 43 матча, забив два мяча и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.