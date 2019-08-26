Российские баскетболистки вышли в 1/4 финала ЧЕ для игроков не старше 16 лет

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Дании со счетом 95:47 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 16 лет. Соревнования проходят в Скопье.

В четвертьфинале россиянки встретятся с победителем встречи между командами Греции и Латвии, которая пройдет позднее в понедельник. Четвертьфинальный поединок состоится во вторник.

На групповом этапе россиянки обыграли представительниц Венгрии, Италии и Финляндии и вышли в плей-офф с первого места в группе.

Чемпионат Европы завершится 30 августа.