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Сборные по баскетболу

Российские баскетболистки вышли в 1/4 финала ЧЕ для игроков не старше 16 лет

В 1/8 финала они обыграли команду Дании

ТАСС, 26 августа. Женская сборная России по баскетболу обыграла команду Дании со счетом 95:47 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 16 лет. Соревнования проходят в Скопье.

В четвертьфинале россиянки встретятся с победителем встречи между командами Греции и Латвии, которая пройдет позднее в понедельник. Четвертьфинальный поединок состоится во вторник.

На групповом этапе россиянки обыграли представительниц Венгрии, Италии и Финляндии и вышли в плей-офф с первого места в группе.

Чемпионат Европы завершится 30 августа.

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