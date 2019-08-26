Футбольный клуб "Спартак-2" уступил "Ротору" в последнем матче десятого тура Олимп-ФНЛ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак-2" дома уступил волгоградскому "Ротору" со счетом 0:1 в заключительном матче десятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ).

Единственный мяч забил нападающий Анзор Саная (70-я минута). "Ротор" одержал седьмую победу в турнире (шестую - в гостях).

В турнирной таблице после десяти туров "Ротор" занимает третью строчку, имея в активе 22 очка, лидирует московское "Торпедо" (25 очков), следом идут подмосковные "Химки" (24). По 19 очков набрали томская "Томь" и московское "Чертаново", по 15 баллов в активе у "Спартака-2", "СКА-Хабаровск" и ярославского "Шинника".

В 11-м туре "Спартак-2" сыграет на выезде с "Химками", "Ротор" примет московское "Торпедо". Все матчи тура пройдут 31 августа.