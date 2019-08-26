Тренер Морозов: серебро Кузютиной на ЧМ по дзюдо является большим достижением

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по дзюдо Дмитрий Морозов назвал серебро, завоеванное на чемпионате мира в Токио Натальей Кузютиной в весовой категории до 52 кг, большим достижением. Об этом он рассказал журналистам.

В финале 30-летняя Кузютина, бронзовый призер Олимпиады-2016, уступила 19-летней японке Уте Абэ, защитившей свой титул. В истории сборной России Кузютина стала первой спортсменкой, сумевшей завоевать серебряную медаль на чемпионатах мира.

"Медаль - всегда большое достижение, мы очень рады, она сегодня прекрасно боролась, в финале чуть-чуть не получилось. Уверен, что у нее была возможность бороться намного серьезнее и дольше, настрой у нее был хорошим, но это - дзюдо", - подчеркнул Морозов.

"Безусловно, Абэ была фавориткой в этой весовой категории, но это не значит, что Наталья выходила без надежды на победу. Я знаю, насколько это сильная и волевая спортсменка", - сказал тренер.

Тренер также прокомментировал борьбу Алеси Кузнецовой, выступавшей в этом же весе, но проигравшей в первом поединке в дополнительное время южнокореянке Пак Да Соль. "Она проиграла равной сопернице. Я доволен ее борьбой - ее рисунок был прекрасным, она все время атаковала, была возможность выиграть. В дополнительное время (Golden score - прим. ТАСС) так бывает - обе соперницы устают, а кто-то обязательно допускает ошибку".

Кузютина трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2010, 2014, 2017), четыре раза выигрывала чемпионаты Европы. Чемпионат мира завершится в Токио 1 сентября командным турниром.