Ирландец Беннетт выиграл третий этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 26 августа. Ирландский велогонщик из команды Bora-Hansgrohe Сэм Беннетт одержал победу на третьем этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Равнинный этап стартовал в Иби и финишировал в Аликанте.

Беннетт преодолел дистанцию протяженностью 188 км за 4 часа 25 минут 2 секунды. В финишном створе он опередил финишировавшего вторым бельгийца Эдварда Тёнса (Trek-Segafredo), третьим стал словенец Лука Мезгец (Mitchelton Scott). Россиянин Владислав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") финишировал 18-м, Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 90-м, Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") - 141-м. Беннетт стал вторым ирландцем в истории, сумевшим выиграть этап на "Вуэльте" и "Джиро д'Италия" (в 2018 году).

В общем зачете сохранил лидерство ирландец Николя Рош (Sunweb, 9:51.14), вторым идет колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar (+0.02), третьим - колумбиец Ригоберто Уран (EF Educatiom First, +0.08). Чернецкий занимает 49-е место (+2.19), Кочетков - 84-е (+8.16), Кузнецов - 105-е (+10.20).

Четвертый этап "Вуэльты" пройдет во вторник от Кульеры до Эль Пуига, его протяженность составит 175,5 км.

Испанская "Вуэльта", которая является одной из трех многодневок Большого тура (вместе с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия"), проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3272,2 км. Соревнования пройдут по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.