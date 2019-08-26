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Футбол в России

"Урал" обыграл "Сочи" в заключительном матче седьмого тура РПЛ

Команда из Екатеринбурга победила дома со счетом 3:1
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" дома обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в заключительном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Екатеринбург-Арене" в присутствии 10171 зрителя.

В составе хозяев голами отметились полузащитник Эрик Бикфалви (16-я минута, с пенальти), нападающий Андрей Панюков (74) и полузащитник Николай Димитров (84). У "Сочи" отличился нападающий Антон Заболотный (43), который забил в чемпионате впервые с 13 мая 2018 года, когда он отличился за петербургский "Зенит" в матче против "СКА-Хабаровска" (6:0).

Лучшим игроком матча признали Панюкова. "Урал" в третий раз в сезоне забил дома три мяча. На матче действовала система видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Бикфалви, после просмотра видеоповтора.

В турнирной таблице после семи туров "Урал" поднялся на восьмое место, имея в активе 10 очков. "Сочи" располагается на предпоследнем, 15-м месте (3 очка).

В восьмом туре "Урал" примет "Краснодар", игра состоится 1 сентября, "Сочи" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 31 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар742111-514
2Спартак742110-714
3Ростов742112-1014
4Локомотив742112-614
5Зенит74219-314
6ЦСКА74128-513
7Арсенал741210-813
8Урал731312-1410
9Рубин73135-510
10Уфа73139-810
11Динамо72236-68
12Ахмат72144-117
13Крылья Советов720510-116
14Тамбов71156-114
15Сочи70342-103
16Оренбург70257-132
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