"Урал" обыграл "Сочи" в заключительном матче седьмого тура РПЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" дома обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в заключительном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Екатеринбург-Арене" в присутствии 10171 зрителя.
В составе хозяев голами отметились полузащитник Эрик Бикфалви (16-я минута, с пенальти), нападающий Андрей Панюков (74) и полузащитник Николай Димитров (84). У "Сочи" отличился нападающий Антон Заболотный (43), который забил в чемпионате впервые с 13 мая 2018 года, когда он отличился за петербургский "Зенит" в матче против "СКА-Хабаровска" (6:0).
Лучшим игроком матча признали Панюкова. "Урал" в третий раз в сезоне забил дома три мяча. На матче действовала система видеоассистента рефери (VAR), главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Бикфалви, после просмотра видеоповтора.
В турнирной таблице после семи туров "Урал" поднялся на восьмое место, имея в активе 10 очков. "Сочи" располагается на предпоследнем, 15-м месте (3 очка).
В восьмом туре "Урал" примет "Краснодар", игра состоится 1 сентября, "Сочи" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 31 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|2
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|3
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|12-10
|14
|4
|Локомотив
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Арсенал
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|8
|Урал
|7
|3
|1
|3
|12-14
|10
|9
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|5-5
|10
|10
|Уфа
|7
|3
|1
|3
|9-8
|10
|11
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|6-6
|8
|12
|Ахмат
|7
|2
|1
|4
|4-11
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|0
|5
|10-11
|6
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|7
|0
|3
|4
|2-10
|3
|16
|Оренбург
|7
|0
|2
|5
|7-13
|2