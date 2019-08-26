Впервые в истории. Наталья Кузютина завоевала серебро чемпионата мира по дзюдо в Токио

Женские чемпионаты мира проводятся с 1980 года, а с 1987-го международная федерация приняла решение проводить мужской и женский турниры в одно время и в одном месте с перерывом в два года. В 1989 году советская спортсменка Елена Петрова завоевала единственную медаль в истории женской сборной СССР на чемпионатах мира по дзюдо, став второй в весовой категории до 61 кг. Золотых же медалей на чемпионатах мира советские и российские дзюдоистки пока не выигрывали, серебряных не было до выступления Кузютиной в понедельник. В личных турнирах на чемпионатах мира россиянки завоевали 10 бронзовых наград.

ТОКИО, 26 августа. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Наталья Кузютина принесла сборной России на чемпионате мира, проходящем в Токио, первую медаль - спортсменка завоевала серебро в весовой категории до 52 кг. Кузютина стала первой россиянкой в истории чемпионатов мира, сумевшей подняться на вторую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что отдельно от традиционных чемпионатов мира состоялось три мировых чемпионата в абсолютной категории, где соревновались тяжеловесы, а разыгрывалось два комплекта медалей. В 2008 году чемпионат прошел в Леваллуа-Перре (Франция), а россиянка Елена Иващенко выиграла серебро, в 2011 году в Тюмени Теа Донгузашвили повторила успех соотечественницы. В 2009 году турнир не состоялся, вновь соревнования прошли лишь в 2017 году в Марракеше (Марокко), но россиянки не пробились на пьедестал призеров. В этих турнирах принимали участие представители 18 (2008 год), 21 (2011) и 28 (2017) стран, а в традиционных чемпионатах принимают участие около 120 стран, на турнире 2019 года в Токио за медали суммарно поборются 862 спортсмена из 149 стран.

Серебро Кузютиной можно по праву считать наивысшим достижением в истории российского женского дзюдо на чемпионатах мира. 30-летняя Кузютина трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира (2010, 2014, 2017), также она является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На прошлом чемпионате мира в Баку спортсменка проиграла схватку за бронзу, а на предолимпийский чемпионат приехала уже заряженной только на самый высокий результат.

Кузютина уверенно провела предварительные встречи, выиграв сначала иппоном (самая высокая оценка приема в дзюдо, "чистая победа" - прим. ТАСС) у Александры-Ларисы Флориан из Азербайджана, затем проведя прием на ваза-ари (средняя оценка приема в дзюдо - прим. ТАСС) в поединке с итальянкой Одетте Джуфридой, в третьей схватке россиянка одержала победу иппоном над бельгийкой Шарлин ван Сник. Кузютина была сильнее соперниц в захватах, опережала в действиях, не давала им проявлять активность.

Полуфинальная схватка выдалась самой тяжелой для россиянки, которой противостояла француженка Амандин Бушар, занимающая первое место в женском рейтинге Международной федерации дзюдо. Соперницы провели все четыре минуты поединка в равной борьбе, а в дополнительное время (Golden Score) Кузютиной удался прием, который получил ваза-ари. В финале самая опытная и титулованная дзюдоистка российской сборной встретилась с победительницей прошлого чемпионата мира 19-летней японкой Утой Абэ, но длинного противостояния не получилось - японка выиграла иппоном, а финал продолжался 29 секунд. Абэ продолжила победную поступь японских дзюдоисток на чемпионатах мира, японки завоевывают как минимум одну золотую медаль на каждом чемпионате с 1993 года.

"Поражение пока принять не могу"

После схватки Кузютина призналась, что была уверена в том, что судья остановит схватку в начале финального поединка. "Но это была моя ошибка - я расстроилась и позволила сопернице провести атаку, хотя надо было продолжать. Я пока не могу принять это поражение, проигрывать можно по-разному, а мне в финале не удалось проявить себя. Думаю, только через какое-то время я осознаю, что это - мой лучший результат после Олимпиады в Рио-де-Жанейро", - рассказала Кузютина.

Тем не менее репетиция перед Играми в Токио спортсменке все-таки удалась. Главный тренер женской команды Дмитрий Морозов после выступления Кузютиной отметил, что медаль чемпионата мира - всегда большое достижение. "Мы очень рады, она сегодня прекрасно боролась, в финале чуть не получилось. Безусловно, Абэ была фаворитом в этой весовой категории, но это не значит, что Наталья выходила без надежды на победу", - сказал тренер.

В соревнованиях мужчин россияне пока идут без наград. В стартовый день турнира обидное поражение в первой же схватке в весе до 60 кг потерпел первый номер международного рейтинга Роберт Мшвидобадзе, в понедельник в весе до 66 кг Михаил Пуляев также в стартовом поединке уступил Артуру Те из Киргизии.

Во вторник в борьбу вступают мужчины в весе до 73 кг, а также женщины в весовой категории до 57 кг. Сборную России в этих весах представят трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира Муса Могушков, бронзовый призер чемпионата мира - 2018 Денис Ярцев, Дарья Межецкая и Анастасия Конкина.