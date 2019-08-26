Первый канал в прямом эфире покажет матч отбора ЧЕ по футболу Шотландия - Россия

ТАСС, 26 августа. Первый канал будет транслировать матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года между командой Шотландии и сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Встреча пройдет 6 сентября в шотландском Глазго, матч начнется в 21:45 мск. 9 сентября российские футболисты в Калининграде встретятся с командой Казахстана на стадионе "Калининград", начало - 21:45 мск.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).