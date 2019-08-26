СМИ: английский футбольный клуб "Болтон" может прекратить существование

ТАСС, 26 августа. Футбольный клуб "Болтон", выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии по футболу, может прекратить свое существование. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

По информации источника, во вторник должна быть заключена сделка по продаже "Болтона" либо представлены причины для переноса окончания периода, в который может быть осуществлена эта сделка. В ином случае клуб может прекратить существование. В субботу сорвалась сделка о продаже клуба.

В этом году "Болтону" исполнилось 145 лет, он является одним из самых старых клубов мира. В 1888 году он стал одним из клубов - основателей чемпионата Англии по футболу. В общей сложности "Болтон" провел 73 сезона в высшем дивизионе чемпионата Англии. Команда четырежды выигрывала Кубок Англии (1923, 1926, 1929, 1958).