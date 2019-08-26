Россиянка Александрова вышла во второй круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла австралийку Саманту Стосур в матче первого круга Открытого чемпионата США. Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 24-летней россиянки. Матч между россиянкой и 35-летней австралийкой, которая в 2011 году выиграла Открытый чемпионат США, продолжался 1 час 2 минуты. Теннисистки встречались во второй раз, в первой встрече, которая прошла в этом году на Открытом чемпионате Франции, сильнее оказалась Александрова (3:6, 6:1, 6:4). Во втором круге она сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Викторией Голубич и китаянкой Чжан Шуай, которая пройдет позднее в понедельник.

Александрова занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2019).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. Призовой фонд составляет $57 млн, турнир завершится 8 сентября. В прошлом году победительницей Открытого чемпионата США в индивидуальном разряде стала японка Наоми Осака.