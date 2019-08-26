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US Open

Маргарита Гаспарян впервые в карьере вышла во второй круг US Open

В первом раунде она обыграла австралийку Присциллу Хон в двух сетах
Маргарита Гаспарян AP Photo/Rafiq Maqbool
Описание
Маргарита Гаспарян
© AP Photo/Rafiq Maqbool

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

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Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу 24-летней россиянки. Ранее спортсменки не встречались. В следующем круге Гаспарян сыграет с британкой Йоханной Контой (16-й номер посева), которая ранее в понедельник победила россиянку Дарью Касаткину.

Гаспарян является победительницей двух турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, на турнирах серии Большого шлема ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2016). Ранее Гаспарян ни разу не выходила во второй круг Открытого чемпионата США. В рейтинге WTA россиянка занимает 61-е место.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительный в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн. Соревнования завершался 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.

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