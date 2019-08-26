Даниил Медведев одержал победу в первом раунде US Open

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл индийского спортсмена Пранджнеша Гуннесварана в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:2 в пользу 23-летнего Медведева. Теннисисты впервые встречались между собой. Во втором круге пятый сеяный турнира встретится с победителем матча между боливийцем Уго Дельеном и южнокорейцем Квон Сун У, который завершится позднее в понедельник.

Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он дважды выигрывал титулы на турнирах ATP. 19 августа Медведев впервые в карьере одержал победу на турнире серии "Мастерс", выиграв в Цинциннати (США, штат Огайо). Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.