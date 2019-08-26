Интрига на пятерку. Сразу пять команд на вершине таблицы по итогам седьмого тура РПЛ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пять команд по итогам седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались в лидерах турнирной таблицы с одинаковым количеством очков. В активе "Краснодара", московских "Спартака" и "Локомотива", а также санкт-петербургского "Зенита" и "Ростова" по 14 баллов, борьба в турнире обострилась до предела.

Новичок РПЛ "Тамбов" не может выиграть уже четыре тура, после знаковой, но пока единственной, победы над "Спартаком" команда Александра Григоряна смогла набрать только одно очко и осела на 14-м месте. Домашняя встреча против "Динамо" еще раз обнажила проблемы тамбовчан - команда играет слаженно и создает моменты, но класс игроков соперника в итоге склоняет чашу весов в его сторону. В Саранске новичок бело-голубых Максимилиан Филипп отметился голом во втором матче подряд, а победу гостей более уверенной сделал Кирилл Панченко - 2:0. "Динамо" до отчетной встречи тоже долго не могло выиграть, учитывая сумму, потраченную на летнее усиление, победа москвичам была нужнее, благодаря ей они поднялись на 11-е место.

Действующий чемпион России "Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне в гостевой игре с "Уфой". Обе команды имели достаточное количество моментов для взятия ворот, но в этом преуспел только уфимец Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота Андрея Лунева на 79-й минуте матча. "Зенит" в концовке устроил осаду ворот соперника и даже забил гол в компенсированное время, но главный арбитр встречи Сергей Иванов его отменил из-за нападения на вратаря "Уфы" Александра Беленова. Коллектив Вадима Евсеева набрал важные три очка и закрепился в середине турнирной таблицы, тогда как сине-бело-голубые, до этого единолично лидировавшие в турнире, подпустили целую группу преследователей.

Перед матчем в чемпионате России "Краснодар" был разгромлен греческим "Олимпиакосом" в квалификации Лиги чемпионов и потерял из-за травмы своего главного креативщика Реми Кабелла. В таких условиях домашняя встреча с "Локомотивом" не сулила южанам ничего хорошего. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин, несмотря на проблемы команды Сергея Матвеева, выбрал осторожную схему с пятью защитниками и без Алексея Миранчука в старте. Гости быстро повели в счете после несильного удара Гжегожа Крыховяка и ошибки вратаря Матвея Сафонова, но "Краснодар" в конце первого тайма смог отыграться после точного удара головой Магомеда Шапи-Сулейманова. Во второй половине игры соперники показали вязкую игру с несколькими голевыми моментами, итоговый счет 1:1 можно назвать закономерным.

Несмотря на проблемы с составом, ЦСКА дает необходимый результат в чемпионате России. Уже в начале домашнего матча с грозненским "Ахматом" травму получил защитник Кирилл Набабкин, он пополнил и без того обширный список травмированных игроков армейского клуба. Однако потеря опытного футболиста не сказалась на исходе противостояния с грозненцами - вдохновенная игра и голы Марио Фернандеса, забившего во втором туре подряд, Николы Влашича и Федора Чалова позволили ЦСКА одержать крупную победу со счетом 3:0 и подтянуться на расстоянии одного балла к группе лидеров. "Ахмат" стабильными результатами похвастаться пока не может, клуб из Грозного осел на 12-м месте РПЛ.

"Оренбург" и "Сочи" до сих пор без побед

В рамки плотного календаря "Спартак" попал уже в самом начале сезона: после минимального гостевого поражения от португальской "Браги" в рамках квалификации Лиги Европы красно-белые провели сложный матч в Самаре против местных "Крыльев Советов". Москвичи владели небольшим преимуществом, Андре Шюррле был близок к очередному голу в составе нового клуба, но счет открыл лучший бомбардир текущего сезона самарец Александр Соболев, записавший на свой счет уже шестое взятие ворот. Переломить игру "Спартак" смог усилиями новичков - в начале второго тайма Джордан Ларссон сравнял счет, а победу в обоюдоострой концовке принес точный удар Гуса Тила. Игра в Самаре показала, что Олег Кононов смог вписать новых игроков в состав, благодаря чему "Спартак" одержал уже третью победу подряд в РПЛ.

Выдав яркое начало сезона, "Ростов" сохранил пыл и продолжает держаться в группе лидеров. Команда Валерия Карпина в отчетном туре одержала домашнюю победу над неуступчивым казанским "Рубином", показав красивый атакующий футбол. Гости открыли счет на 15-й минуте после реализованного выхода один на один Евгением Марковым, но казанцы не смогли сдержать огромное количество атак, обрушившееся на ворота Юрия Дюпина, - на 29-й минуте счет сравнял один из лучших бомбардиров лиги Элдор Шомуродов, а победу ростовчанам в концовке второго тайма принес Александр Саплинов. Ростовчане показали, что готовы к конкуренции с признанными грандами РПЛ, тогда как "Рубин" взял небольшую паузу после яркого старта сезона и закрепился в середине таблицы.

"Оренбург" неважно начал нынешний сезон, набрав всего два очка в семи турах. В гостевом матче против тульского "Арсенала" команда Владимира Федотова могла рассчитывать хотя бы на ничью, но на гол Джордже Деспотовича хозяева ответили точными ударами Александра Ломовицкого и Евгения Луценко. Туляки с 13 очками уверенно идут в таблице вслед за ЦСКА, а "Оренбург" остался на 16-м месте.

Закрывал программу седьмого тура матч в Екатеринбурге, где местный "Урал" достаточно уверенно обыграл новичка РПЛ - "Сочи" (3:1). В составе уральцев голами отметились Эрик Бикфалви (с пенальти), Андрей Панюков и Николай Димитров, сочинцы смогли ответить только точным ударом Антона Заболотного. Заболотный недавно пополнил богатый список новичков "Сочи", но пока они не дают результат, коллектив с юга России, как и "Оренбург", еще ни разу не победил в чемпионате страны и идет на 15-м месте всего с тремя баллами. У "Урала" положение гораздо более выгодное - 10 очков и восьмое место.

Восьмой тур стартует 30 августа матчем между "Крыльями Советов" и "Динамо".