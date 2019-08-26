Футболисты "Краснодара" проведут ответный матч квалификации ЛЧ против "Олимпиакоса"

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответной встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет дома с греческим "Олимпиакосом". Матч начнется в 22:00 мск, главным арбитром назначен Дамир Скомина из Словении.

Многие эксперты были уверены в победе "Краснодара" в первой встрече, однако подопечные Сергея Матвеева неожиданно уступили со счетом 0:4. Такой результат оставляет команде минимальные шансы на проход в групповой этап Лиги чемпионов. В ответной игре "Краснодару" необходимо забивать четыре мяча и не пропускать, чтобы добиться дополнительного времени. За всю истории Лиги чемпионов только испанской "Барселоне" удалось выйти победителем по сумме двух встреч, уступив в первом матче с разницей в четыре мяча, произошло это в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (0:4, 6:1) в 2017 году.

В российской истории лишь один отечественный клуб играл с "Олимпиакосом" в еврокубках, им был казанский "Рубин". В феврале 2012 года греческая команда дважды победила со счетом 1:0 и вышла в 1/8 финала Лиги Европы. "Краснодар" в 2015 году на групповом этапе этого же турнира встречался с ПАОКом. Российский клуб победил дома (2:1), а в гостях сыграл вничью (0:0).

"Краснодару" в предстоящем матче не поможет защитник Александр Мартынович, который не успеет восстановиться после травмы. Также под вопросом остается участие во встрече нападающего Ари, решение о внесении игрока в заявку будет принято в день встречи. Продолжают восстанавливаться после тяжелых травм полузащитники Виктор Классон, Юрий Газинский и Реми Кабелла. Последний получил повреждение во время матча в Греции и выбыл минимум на полгода.

Победа в противостоянии с "Олимпиакосом" позволит "Краснодару" выйти в групповой раунд турнира и заработать минимум €15,25 млн - €14,5 млн начальной выплаты и €750 тыс. в виде бонуса. В эту сумму не входят выплаты за результат (победа и ничья принесут команде €2,7 млн и €900 тыс. соответственно), по рейтингу и за долю маркетингового пула, которые буду начислены дополнительно.

Победная серия "Олимпиакоса"

"Краснодар" успел уже провести семь матчей в чемпионате России, а также две встречи в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов с португальским "Порту" (0:1, 3:2). В греческом же первенстве прошел лишь один тур, в нем "Олимпиакос" одержал минимальную победу над "Астерасом" (1:0). До этого клуб успешно преодолел два квалификационных раунда Лиги чемпионов, обыграв поочередно чешскую "Викторию" (0:0, 4:0) и турецкий "Истанбул Башакшехир" (1:0, 2:0). Подопечные Педру Мартинша демонстрируют убедительную игру, что уменьшает шансы российского клуба на успех в предстоящем матче.

В последнем туре внутреннего первенства "Краснодар" сыграл вничью с московским "Локомотивом" (1:1). Один из ключевых игроков атаки Магомед-Шапи Сулейманов, который отметился забитым мячом, провел на поле 90 минут. Учитывая малое количество дней на восстановление и отсутствие Ари, есть вероятность, что 19-летний нападающий не сможет на протяжении всего матча с греками держать высокий уровень.

Перед нынешним сезоном в составе "Олимпиакоса" произошли существенные изменения - команду покинул один из ведущих форвардов чемпионата Греции египтянин Ахмед Хассан и пополнил бывший полузащитник сборной Франции Матье Вальбуэна. Российским болельщикам последний запомнился по выступлению за московское "Динамо" (2014-2015). Примечательно, что именно в матче против "Краснодара" французский футболист забил свой первый мяч за бело-голубых. В составе нового клуба 34-летний полузащитник уже провел шесть игр, в которых отметился голом и тремя передачами.

Болельщики же "Краснодара" надеются на то, что шведский нападающий Маркус Берг сможет открыть счет своим голам за команду в таком важном матче. На его счету уже семь матчей без забитых мячей. Стоит отметить, что форвард играл против "Олимпиакоса" ранее, выступая за афинский "Панатинаикос" (2013-2017). Тогда он смог забить три мяча в пяти матчах против команды из Пирея.

Победитель противостояния получит право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на аналогичной стадии в Лиге Европы. Самым высоким достижением "Краснодара" в еврокубках является выход в 1/8 финала Лиги Европы (2016/17, 2018/19).