Теннисист Донской не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской уступил хорвату Борне Чоричу в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 6:0 в пользу 22-летнего хорвата, встреча продолжалась 1 час 56 минут. Ранее теннисисты один раз встречались между собой, тогда победу одержал Донской. В следующем круге Чорич встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Лучшим результатом Донского на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США в 2013 году. 29-летний россиянин занимает 122-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.