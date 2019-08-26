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US Open

Теннисист Донской не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США

Россиянин уступил хорвату Чоричу в трех сетах со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 0:6
Евгений Донской AP Photo/Kevin Hagen
Описание
Евгений Донской
© AP Photo/Kevin Hagen

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Евгений Донской уступил хорвату Борне Чоричу в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 7:6 (9:7), 6:3, 6:0 в пользу 22-летнего хорвата, встреча продолжалась 1 час 56 минут. Ранее теннисисты один раз встречались между собой, тогда победу одержал Донской. В следующем круге Чорич встретится с Григором Димитровым из Болгарии.

Лучшим результатом Донского на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг на Открытых чемпионатах Австралии, Франции и США в 2013 году. 29-летний россиянин занимает 122-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет $57 млн. Соревнования завершатся 8 сентября. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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