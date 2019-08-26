Непомнящий одержал победу в девятом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

ТАСС, 27 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами обыграл американца Уэсли Со в девятом туре Кубка Синкфилда. Турнир проходит в Сент-Луисе (штат Миссури, США).

Россиянин Сергей Карякин и голландец Аниш Гири завершили свою партию вничью. Также ничейные результаты были зафиксированы в поединках между Вишванатаном Анандом (Индия) и Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан), Левоном Ароняном (Армения) и Магнусом Карлсеном (Норвегия), Хикару Накамурой (США) и Максимом Вашье-Лагравом (Франция). Представитель Китая Дин Лижэнь оказался сильнее американца Фабиано Каруаны.

В турнирной таблице теперь лидируют Дин Лижэнь и Непомнящий, набравшие по 5,5 очков. Далее идут Карякин и Ананд - по 5 баллов. Ниже расположились Мамедьяров, Карлсен и Каруана, имеющие в активе по 4,5 очка. За ними следуют Гири, Вашье-Лаграв, Накамура и Со - по 3,5 очка, а замыкает таблицу Аронян (3,5).

В 10-м туре Непомнящий сыграет с Вашье-Лагравом. Карякин встретится с Анандом.

Турнир проходит в один круг. Контроль времени - классический. Шахматисты имеют по 130 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход. Победитель Кубка Синкфилда получит $90 тыс.

Соревнования завершатся 29 августа.