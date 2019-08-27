Шарапова: многие спишут тебя со счетов после разгромного поражения на старте US Open

ТАСС, 27 августа. Большая часть экспертов могут списать со счетом теннисистку, которая уступает со счетом 1:6, 1:6 уже в первом раунде Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение высказала россиянка Мария Шарапова, чьи слова передает пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В первом раунде российская спортсменка проиграла американке Серене Уильямс со счетом 1:6, 1:6. Встреча продолжалась ровно один час.

"Не стоит забывать, что четыре месяца назад я перенесла операцию на плече, а сегодня играла на US Open в вечернем матче, который вызывает огромный интерес. Это непростой путь, он всегда таким был. Сейчас мне нужно мудро подойти к своему расписанию, ведь я хочу как можно больше играть до конца сезона", - сказала Шарапова.

"Можно сколько угодно работать, но все довольно непросто, если ты не можешь подавать. Это самая большая преграда и проблема для меня сейчас, однако я верю в свои возможности. Можете списать меня со счетов, многие так сделают после 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Но все будет хорошо, если ты сама себя не списываешь", - добавила 32-летняя спортсменка.

Шарапова занимает 87-е место в мировом рейтинге. Она является победительницей 36 турниров WTA. Россиянка дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.