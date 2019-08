Победителем 300-километрового марафона по горам Кавказа стал представитель Северной Осетии

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Победителем межрегионального 300-километрового марафона Behind the Wave - Caucasus UltraTrail стал представитель Северной Осетии Анатолий Абисалов. Около 330 км горных дорог по перевалам он преодолел за 85 часов, сообщил во вторник ТАСС директор гонки Александр Донсков.

"Первые участники многодневной и круглосуточной беговой гонки вдоль южных стен Скалистого хребта Behind the Wave - Caucasus UltraTrail через Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ингушетию финишировали в ночь на вторник. Победителем стал Анатолий Абисалов, который представляет Северную Осетию с результатом 85:14:15. За это время он преодолел около 330 км. Путь пролегал из Кабардино-Балкарии до Ассинской долины в Республике Ингушетия, вблизи башенного комплекса Эгикхал, суммарный перепад высот 14 тыс. метров", - сказал Досков.

Второй до финиша добралась единственная девушка, принимавшая участие в гонке, Мария Назарова с отставанием от лидера в 38 минут (85:52:15). Третьим стал Валерий Регэций, он финишировал через 88:11:20 после старта.

"Эти соревнования стали первыми для России, ранее такой гонки по пересеченной местности, на такое расстояние и с таким перепадом высот не проводилось", - рассказал собеседник агентства. Самый возрастной участник, Александр Воробьев, которому исполнилось 64 года, приехал на Кавказ с Камчатки и пройдя 100 миль, сошел с дистанции. Всего в соревнованиях приняли участие 43 спортсмена.

Многодневная круглосуточная беговая гонка вдоль южных стен Скалистого хребта Behind the Wave - Caucasus UltraTrail проходит 23 - 28 августа. Участникам предлагается пять маршрутов, различающихся по длительности (от 25 до 300 км) и условиям проходимости. "Былым Трейл" (25 км), "Эль-Тюбю" (38 км), "Безенги" (57 км), "100 miles of Caucasus". Самая протяженная - "Super Ultra 300", ее длина превышает 300 км.