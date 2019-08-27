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Футбол в России

РФС рассмотрит заявление бывшего игрока "Локомотива" Тарасова к клубу 28 августа

Сообщается, что футболист требует взыскать с московского клуба €12 тыс.
Дмитрий Тарасов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Дмитрий Тарасов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в среду рассмотрит заявление бывшего полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова к клубу. Об этом ТАСС сообщил председатель палаты Виктор Березов.

21 августа 32-летний футболист в интервью порталу Championat.com сообщил о том, что будет требовать взыскать с "Локомотива" €12 тыс. 26 мая в матче 30-го тура чемпионата России сезона-2018/19 против "Уфы" (1:0) Тарасов получил травму. После завершения сезона он отправился в Италию, где в одной из клиник перенес операцию. После завершения всех необходимых процедур игрок получил счет на €23 тыс. (€10 тыс. - стоимость операции, €13 тыс. - реабилитация).

30 июня контракт "Локомотива" с Тарасовым истек. В начале июля генеральный директор клуба Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками команды сообщил, что футболист самостоятельно принял решение провести операцию. В связи с тем, что у клуба и игрока есть расхождения в трактовке сложившейся ситуации, дело может дойти до судебного разбирательства.

"Заседание состоится завтра. Начало - 15:00 мск", - сказал Березов.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 по 2019 год. В составе московского клуба он принял участие в 188 матчах во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 10 голевых передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат России в сезоне-2017/18, а также три раза завоевал Кубок России.

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