Фигуристка Медведева заявила, что активно изучает японский язык

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева активно занимается изучением японского языка перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции во вторник.

Ранее стало известно, что Медведева стала послом сборной России на Играх-2020.

"Я нахожусь в активной стадии изучения японского языка. Приводить примеры не буду. Буду открыто разговаривать, когда выйду хотя бы на начальный уровень. Я учу с преподавателем и с учебниками", - сказала Медведева.