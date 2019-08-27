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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Медведева заявила, что активно изучает японский язык

Спортсменка стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева активно занимается изучением японского языка перед Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции во вторник.

Ранее стало известно, что Медведева стала послом сборной России на Играх-2020.

"Я нахожусь в активной стадии изучения японского языка. Приводить примеры не буду. Буду открыто разговаривать, когда выйду хотя бы на начальный уровень. Я учу с преподавателем и с учебниками", - сказала Медведева.

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