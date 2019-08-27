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Лига чемпионов

Около 100 болельщиков поддержат "Олимпиакос" в гостевом матче ЛЧ с "Краснодаром"

Встреча пройдет 27 августа в Краснодаре и начнется в 22:00 мск

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Российский клуб "Краснодар" ожидает около 100 болельщиков греческого "Олимпиакоса" на ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

"Краснодар" примет "Олимпиакос" во вторник, начало встречи - 22:00 мск.

"Греческих болельщиков ожидается до 100 человек", - отметили в пресс-службе.

Первая игра завершилась разгромной победой "Олимпиакоса" со счетом 4:0. Победитель противостояния получит право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Проигравшая команда выступит на аналогичной стадии в Лиге Европы.

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