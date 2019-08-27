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Сборная РФ по гребле на байдарках и каноэ выступит на Кубке президента сильнейшим составом

Соревнования пройдут 30-31 августа в Москве
Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российская сборная выступит на Кубке президента Российской Федерации по гребле на байдарках и каноэ сильнейшим составом. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

В рамках турнира пройдут соревнования каноистов, байдарочников, параканоистов, гонки на лодках "Дракон", соревнования по гребле на доске стоя и игре кануполо. По регламенту турнира, в одном экипаже могут выступить спортсмены из разных стран.

"Все наши основные спортсмены примут участие в Кубке президента, сборная России выступит сильнейшим составом. На чемпионате мира в Венгрии к нам подходили многие иностранные спортсмены и говорили, что с радостью приедут на соревнования, здесь им очень нравится организация и условия соревнований. Например, всегда рад приехать в Москву трехкратный чемпион мира и призер Олимпиады Фернанду Пимента. Мы стараемся приглашать именитых иностранных спортсменов, чтобы поддержать высокую планку турнира", - сказала Исхакова.

Турнир пройдет 30-31 августа в Москве. 30 августа спортсмены будут соревноваться на гребном канале в Крылатском, на следующий день соревнования переместятся на Пушкинскую набережную Парка Горького. Вход на соревнования будет бесплатным.

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