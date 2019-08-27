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Футбол в России

Егоров остался доволен качеством судейства в седьмом тура чемпионата России по футболу

По словам главы департамента судейства и инспектирования РФС, есть ошибки, но это футбол

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров отметил высокое качество работы арбитров на матчах седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом Егоров рассказал журналистам.

Седьмой тур чемпионата России прошел с 24 по 26 августа.

"В плане проведенных игр тур прошел с хорошим качеством судейства. Хочу поздравить [Игоря] Панина с дебютом, надеемся также будет продолжать. На одном дыхании прошел матч "Ростов" - "Рубин", лишних свистков не было, арбитр не мешал, [Виталий] Мешков провел суперматч. У нас есть сезон, по итогам которого мы будем давать оценки, есть ошибки, но это футбол, из этого он состоит".

34-летний Панин обслуживал встречу между "Тамбовом" и "Динамо" (0:2). Ранее Егоров сетовал на частые ошибки опытных арбитров в матчах премьер-лиги. Также он отмечал, что РФС готов заменить опытных судей на молодых в случае повторения их ошибок.

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Футбол в России
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