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Футбол в России

Глава департамента судейства РФС Егоров готов посетить общее собрание клубов РПЛ

Собрание пройдет 3 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров готов посетить общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), которое состоится 3 сентября. Об этом Егоров сообщил журналистам на пресс-конференции, посвященной работе арбитров на матчах седьмого тура чемпионата России.

В стартовых турах судьи допустили несколько результативных ошибок, которые повлияли на результаты матчей. После этого Егоров заявил о готовности заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок. Первым таким рефери стал Игорь Панин, который обслуживал игру седьмого тура между "Тамбовом" и "Динамо" (0:2).

"3 сентября будет общее собрание клубов РПЛ, я с удовольствием приду, если меня пригласят, - сказал Егоров. - Кто-то доволен, кто-то нет, я могу прийти пообщаться, узнать что-то, объяснить что-то в рабочем режиме".

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников отметил, что клубы РПЛ не могут принимать решения относительно будущего Егорова. "Они могут обсудить, это их право, но Егоров подчиняется президенту РФС, - отметил он. - Решение о продолжении работы принимает президент РФС".

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Российский футбол
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