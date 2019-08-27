Раскола не будет. Лучший биатлонист России Логинов продолжит выступать за сборную

Всего недовольных было восемь человек, все - представители основной мужской сборной России. В прошлом месяце они направили в СБР коллективное письмо, в котором высказали ряд претензий.

Договориться стороны пытались еще в начале августа во время учебно-тренировочного сбора в Сочи, однако тогда исполнительный директор организации Сергей Голиков не смог убедить спортсменов пойти на предложенные условия. В числе участников той встречи был и призер Игр в Сочи Евгений Гараничев, который во вторник не смог присутствовать на заседании правления.

Из этой четверки на момент встречи только Логинов не имел соглашения с СБР, остальные подписали его еще несколько месяцев назад, однако озвученные партнером по команде претензии заставили и их высказать недовольство условиями уже подписанных контрактов.

Решающей стала встреча биатлонистов с членами правления СБР, которая прошла во вторник в здании Олимпийского комитета России. Интересы спортсменов на ней представляли Логинов, олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов в ближайшее время подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). За два месяца до старта зимнего сезона сторонам удалось уладить конфликт, который мог лишить сборную ее лидера.

Основная касалась количества рекламных мест под личных спонсоров, которые спортсмены могут разместить на своей экипировке во время соревнований. Биатлонисты хотели по одному месту под личного спонсора на винтовке и шапке, три - на комбинезоне. СБР давал под личных спонсоров только одно, причем не на винтовке.

Позиция национальной федерации сводилась к тому, что организации необходимо зарабатывать на спонсорских контрактах, чтобы не только обеспечить выступление сборных команд, но и оказывать поддержку региональным федерациям. Согласно озвученному в марте бюджету, доход организации в этом году должен составить 128 млн дублей. Расходы на сборную - почти половина от этой суммы.

Другое дело, что к вопросу подписания со спортсменами контрактов СБР подошел только в конце прошлого сезона, когда у спортсменов уже были договоренности с личными спонсорами на сезон предстоящий.

Слово Логинова

В прошлом году руководство СБР, только пришедшее к власти, никаких соглашений со спортсменами не подписывало, поэтому условия биатлонистов с личными спонсорами никак не регламентировались. Когда же дело дошло до подписания контрактов, оказалось, что их условия противоречат достигнутым ранее договоренностям.

"Я знаю позицию Александра: у него есть определенные обязательства перед спонсорами, которые помогали ему во время [допинговой] дисквалификации, и, будучи человеком слова, он выполняет данное им обещание", - рассказал двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

В итоге СБР пошел спортсменам навстречу. Предстоящий сезон будет переходным: биатлонисты, подписав дополнительное соглашение, смогут выполнить обязательства перед личными спонсорами, однако на последующие сезоны договоры будут унифицированы: количество рекламных мест под личных спонсоров будет зависеть от результатов.

"Спортсмены рассказали, что на этот сезон у них уже есть договоренности с личными спонсорами, поэтому мы пошли спортсменам, которые этого заслужили, навстречу, чтобы они могли исполнить свои обязательства, - сказал глава СБР Владимир Драчев. - Я говорю о тех, кто здесь присутствует, и о Евгении Гараничеве, который не смог прилететь по весомым причинам. Также мы пошли навстречу [чемпионке мира] Екатерине Юрловой, которая в письме четко объяснила, что ей нужно".

Сохранили лидера

Логинов, который в прошлом сезоне стал лучшим биатлонистом России, заняв второе место в общем зачете Кубка мира, подтвердил, что в ближайшее время подпишет контракт и дополнительное соглашение к нему. "Переговоры прошли абсолютно нормально. Действительно, надо это было сделать чуть раньше, но лучше поздно, чем никогда", - сказал он.

Ситуация и правда заставила понервничать поклонников российского биатлона, ведь позиция СБР была довольно непреклонной: без подписанного соглашения организация готова была не допустить Логинова к участию в международных стартах. "Сегодня [лидер сборной] Логинов, завтра будет Иванов. Спортсмены могут меняться каждый год, но должна быть система. Пока не будет дисциплины, не будет и спорта, должен быть порядок", - подчеркивал Драчев.

После встречи общая напряженность спала. Удалось обсудить не только вопрос контрактов, но и тему срывов тренировочных сборов, проблемы логистики, с которыми спортсмены сталкивались в прошлом сезоне. Если верить участникам встречи, претензий друг к другу у сторон по ее итогам не осталось.

Подготовка к зимнему сезону продолжается. Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.