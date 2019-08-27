Более 6,3 млрд руб. планируется потратить на проведение матчей Евро-2020 в РФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 6,3 млрд рублей планируется потратить на проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. Проект программы подготовки к проведению чемпионата, разработанный Министерством спорта РФ, опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из прогнозной оценки расходов бюджета, всего по программе планируется потратить 6,31 млрд рублей (2019 год - 708,7 млн, 2020-й - 5,6 млрд). При этом 3,72 млрд в 2020 году планируется выделить из бюджета субъектов РФ, остальные средства будут выделены из федерального бюджета.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также встречи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.