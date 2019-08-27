Фигуристка Синицына не полетела на юниорский Гран-при в США из-за проблем с документами

ТАСС, 27 августа. Российская фигуристка Ксения Синицына не полетела с командой на этап юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) из-за проблем с документами. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

В мужском одиночном катании Россию представят Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. В женском одиночном катании на лед выйдет Анастасия Тараканова. В парном катании выступят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.

В танцах на льду Россию представят Екатерина Андреева и Иван Десятов, а также Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.

Этап Гран-при среди юниоров пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 28 по 31 августа.