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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Синицына не полетела на юниорский Гран-при в США из-за проблем с документами

Турнир пройдет в Лейк-Плэсиде с 28 по 31 августа

ТАСС, 27 августа. Российская фигуристка Ксения Синицына не полетела с командой на этап юниорского Гран-при в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) из-за проблем с документами. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

В мужском одиночном катании Россию представят Глеб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. В женском одиночном катании на лед выйдет Анастасия Тараканова. В парном катании выступят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, а также Алина Пепелева и Роман Плешков.

В танцах на льду Россию представят Екатерина Андреева и Иван Десятов, а также Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным.

Этап Гран-при среди юниоров пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 28 по 31 августа.

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СШАРоссияЗимние олимпийские виды спорта
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