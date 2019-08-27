Состав сборной России по пляжному футболу на ЧМ станет известен за месяц до турнира

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Состав сборной России по пляжному футболу на предстоящий чемпионат мира в Парагвае станет известен за месяц до старта турнира. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник отдела пляжного футбола Российского футбольного союза Сергей Шамрай.

"Примерно за месяц до чемпионата состав станет известен", - сказал он.

Чемпионат мира пройдет в период с 21 ноября по 1 декабря текущего года. По словам Шамрая, российская команда отправится в Парагвай примерно за неделю до старта турнира, чтобы пройти акклиматизацию. В Парагвай россияне отправятся через Бразилию, где проведут тренировки.

Как отметил Шамрай, в начале ноября команда примет участие в розыгрыше Межконтинентального кубка - 2019 в Дубае. До этого сборная страны сыграет в Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу, а также примет участие во Всемирных пляжных играх в ноябре. "Вряд ли тренерский штаб решит, что нужны спарринги - до самого чемпионата мы обделены игровой практикой точно не будем", - сказал Шамрай ТАСС.

Сборная России по пляжному футболу одержала победу в финале европейского квалификационного турнира, отобравшись на чемпионат мира. Российская команда выигрывала чемпионат мира в 2011 и 2013 годах, в 2015 году стала бронзовым призером.