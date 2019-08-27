Российские волейболисты вышли в 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет

ТАСС, 27 августа. Сборная России по волейболу обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет. Турнир проходит в Тунисе.

Матч завершился со счетом 3-0 (25:11, 25:20, 25:20) в пользу российских спортсменов. В четвертьфинале россияне встретятся с победителем матча между командами Кубы и Ирана, который завершится позднее во вторник. Четвертьфиналы пройдут в среду.

Сборная России выступала в одной группе с командами Доминиканской Республики, Нигерии, США и Южной Кореи и вышла в плей-офф с первого места.

Чемпионат мира проводится с 1989 года, сборная России три раза побеждала на турнира, также на счету россиян три серебряные и одна бронзовые медали, кроме того сборная СССР дважды становилась серебряными призерами первенства. Чаще всех на чемпионате побеждали бразильцы - шесть раз, также на из счету одна серебряная награда.

Чемпионат мира в Тунисе завершится 30 августа.