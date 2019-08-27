Теннисистка Кудерметова уступила в первом круге Открытого чемпионата США

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла американке Франческе Ди Лоренцо в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

22-летняя россиянка уступила со счетом 6:7 (4:7), 2:6. Соперницы встречались впервые. Во втором круге американка сыграет с победительницей встречи между россиянкой Натальей Вихлянцевой и 26-й сеяной Юлией Гёргес (Германия), которая завершится позднее во вторник.

Кудерметова занимает 51-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019), она впервые выступает в основной сетке на Открытом чемпионате США. Также она стала бронзовым призером Универсиады 2015 года в миксте.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.