Российские регбисты уступили клубу "Джерси Редс" в товарищеском матче

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби уступила английскому клубу "Джерси Редс" со счетом 22:35 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Слава".

В составе россиян попытки сделали Сергей Янюшкин (34), Владислав Созонов (40), Евгений Матвеев (62) и Андрей Остриков (68).

Матч прошел в рамках подготовки сборной России к Кубку мира. Клуб "Джерси Редс" выступает в чемпионате Регбийного союза Англии и является одной из сильнейших команд своего турнира.

Кубок мира откроется 20 сентября в Японии. В матче открытия турнира национальная сборная России встретится с хозяевами турнира.