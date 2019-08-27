Матч восьмого тура РПЛ "Спартак" - "Зенит" пройдет с использованием VAR

ТАСС, 27 августа. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться на встрече восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков (Дмитров), его ассистентами будут Максим Гаврилин (Владимир) и Адлан Хатуев (Грозный), резервный арбитр - Павел Кукуян (Сочи). За систему VAR будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Сергей Карасев (Москва). Матч между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет в воскресенье, начало - 19:00 мск.

Также система VAR будет использована на матче между московским "Локомотивом" и "Ростовом" в субботу, встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным (Санкт-Петербург), ассистентами назначены Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Стипиди (Краснодар), резервным арбитром будет Алексей Матюнин (Москва), за систему VAR будут отвечать Василий Казарцев (Санкт-Петербург) и Вилков.

Восьмой тур начнется в пятницу матчем между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Динамо", главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). В субботу Игорь Панин (Дмитров) будет главным арбитром на встрече "Уфа" - "Оренбург", Николай Волошин (Смоленск) - на матче "Рубин" (Казань) - "Сочи", Карасев - на игре "Ахмат" (Грозный) - "Тамбов".

В воскресенье Алексей Сухой (Люберцы) рассудит екатеринбургский "Урал" и "Краснодар", Евгений Турбин (Дмитров) - тульский "Арсенал" и ЦСКА.