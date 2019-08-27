Блинкова уступила первой ракетке мира Осаке в стартовом матче на US Open

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла первой ракетке мира японке Наоми Осаке в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

20-летняя россиянка уступила со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 2:6. Соперницы встретились впервые. Во втором круге первая сеяная турнира встретится с полькой Магдой Линетт.

Блинкова занимает 84-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Высшим результатом россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

21-летняя Осака является действующей победительницей Открытого чемпионата США, также в ее активе победа на Открытом чемпионате Австралии - 2019. Всего на ее счету три титула на турнирах WTA.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября.