Павлюченкова встретится с седьмой ракеткой мира Бертенс во втором круге US Open

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла француженку Полин Пармантье в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

28-летняя россиянка оказалась сильнее со счетом 6:1, 7:6 (7:2). Соперницы встретились во второй раз, россиянка одержала первую победу. Во втором круге россиянка встретится с седьмой сеяной турнира голландкой Кики Бертенс, которая ранее во вторник в матче первого круга переиграла испанку Паулу Бадосу со счетом 6:4, 6:2.

Павлюченкова занимает 45-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов на турнирах WTA. Высшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2017, 2019), Франции (2011), США (2011) и Уимблдона (2016).

Пармантье занимает 81-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре титула на турнирах WTA. На прошедшем Уимблдоне Пармантье в первом круге встречалась с россиянкой Марией Шараповой, которая не смогла доиграть матч из-за травмы запястья.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.