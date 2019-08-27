Новичок "Локомотива" Мариу заявил, что не хочет встретиться с "Интером" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Португальский футболист московского "Локомотива" Жоау Мариу не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов со своим бывшим клубом итальянским "Интером". Об этом игрок заявил во вторник журналистам.

Во вторник "Локомотив" объявил об аренде Мариу на сезон с правом выкупа и презентовал футболиста болельщикам. 26-летний полузащитник перешел в столичный клуб из итальянского "Интера".

"Достаточно много игр еще до Лиги чемпионов, еще нет состава корзин, я лично не хотел бы играть против "Интера", - заявил Мариу.

Жоау Мариу перешел в "Интер" зимой 2016 года из португальского "Спортинга", в составе "Интера" полузащитник провел 69 матчей, отметившись четырьмя голами и 15 результативными передачами. В составе сборной Португалии он сыграл 43 матча, забив два гола и сделав девять голевых передач, он стал чемпионом Европы 2016 года.