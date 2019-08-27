"Краснодар" завершил выступление в Лиге чемпионов и сыграет на групповом этапе Лиги Европы

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" уступил греческому "Олимпиакосу" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 34 627 зрителей.

В составе "Краснодара" отличился полузащитник Даниил Уткин (10-я минута), у "Олимпиакоса" дубль на счету нападающего Юссефа Эль-Араби (11, 48). Уткин забил первый гол в дебютном матче в еврокубках. Первая встреча в Греции завершилась со счетом 4:0 в пользу "Олимпиакоса". Эль-Араби был включен в стартовый состав "Олимпиакоса" после того, как на предматчевой разминке травму получил игрок греческой команды Мигель Анхель Герреро.

На 32-й минуте футболист "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов покинул поле из-за повреждения, вместо него вышел Юнес Намли. На встрече работала система видеоассистента рефери (VAR). "Олимпиакос" пропустил первый мяч за шесть отборочных матчей в Лиге чемпионов, во втором квалификационном раунде он прошел чешскую "Викторию" (0:0, 4:0), в третьем - турецкий "Истанбул" (1:0, 2:0), "Олимпиакос" продлил беспроигрышную серию в официальных играх, которая теперь насчитывает 14 матчей (13 побед и одна ничья). Этот матч стал 29-м между российскими и греческими командами в еврокубках, на счету российских клубов 14 побед, шесть раз побеждали греческие команды, еще девять поединков завершились вничью.

"Краснодар" сыграл четвертый матч против греческих команд в еврокубках, в сезоне-2015/16 краснодарская команда на групповом этапе Лиги Европы встретилась с греческим клубом ПАОК (0:0, 2:1). "Краснодар" стал вторым российским клубом, который встретился с "Олимпиакосом" в двухматчевом противостоянии, в феврале 2012 года грекам противостоял казанский "Рубин" в рамках 1/16 финала Лиги Европы - оба матча завершились со счетом 1:0 в пользу "Олимпиакоса". С учетом советских времен российские клубы провели шестой матч против "Олимпиакоса", единственной командой, сумевшей обыграть "Олимпиакос" является московское "Динамо", которое в рамках Кубка обладателей кубков сезона-1971/72 одержало гостевую победу в первом матче (2:0) и потерпело домашнее поражение в ответном (1:2).

"Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где от России выступят петербургский "Зенит", который будет в первой корзине, и московский "Локомотив", краснодарский клуб начнет выступление в Лиге Европы с группового этапа. Также в Лиге Европы на групповом этапе выступит ЦСКА. Московский "Спартак" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги". Первый матч в Португалии завершился победой португальского клуба со счетом 1:0, ответная игра пройдет в четверг в Москве, начало встречи в 20:15 мск.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет 29 августа в Монако, Лиги Европы - 30 августа. Первые матчи Лиги чемпионов состоятся 17 сентября, Лиги Европы - 19 сентября.

Ход матча

Главный тренер Сергей Матвеев сделал несколько изменений в составе "Краснодара" по сравнению с первой игрой. Главным удивлением стало появление в воротах Станислава Крицюка вместо Матвея Сафонова, в текущем сезоне чемпионата России 28-летний Крицюк после семи туров вышел в стартовом составе только в игре с "Тамбовом" (2:0). В центре полузащиты сыграл Кристофер Олссон, также Матвеев выпустил с первых минут Уткина вместо Руслана Камболова, а место левого защитника занял Даниил Стоцкий, в первой встрече на этой позиции играл Кристиан Рамирес.

Наставнику "Олимпиакоса" Педру Мартиншу пришлось вносить изменения в состав за несколько минут до стартового свистка. На предматчевой разминке травму получил нападающий греческого клуба Герреро, его место занял Эль-Араби, который в итоге принес победу греческой команде. Перед началом встречи "Краснодар" поддержал французского полузащитника Реми Кабелла, который получил травму в первой игре против "Олимпиакоса". За несколько минут до стартового свистка болельщики хозяев разместили баннер с надписью "Сердце клуба - это его фанаты".

Игроки "Олимпиакоса" нервничали на первых минутах встречи, ошибались в ненужных ситуациях, в то время как краснодарцы сразу ринулись в атаку. Дебютный удар в этой встрече случился уже на первой минуте после атаки с правого фланга, но удар полузащитника "Краснодара" Вандерсона пришелся точно в руки вратарю греков Жозе Са, а ровно через минуту не слишком точно пробил Маркус Берг из-за пределов штрафной. "Олимпиакос" ответил ударом Даниэля Поденса на седьмой минуте, но свою реакцию блестяще продемонстрировал Крицюк.

"Краснодар" ухватил возможность совершить футбольное чудо, но затем упустил эту возможность на 11-й минуте. Сначала краснодарцы открыли счет после удара полузащитника Уткина, но не успели футболисты отпраздновать гол, как тут же мяч влетел в ворота Крицюка, первый свой гол в игре забил Эль-Араби. На 14-й минуте встречи Сулейманов мог увеличить счет в пользу хозяев, но мяч после удара 19-летнего нападающего со штрафного пролетел в нескольких сантиметрах от штанги.

Игра успокоилась ближе к середине первого тайма, атаки команд стали происходить реже. На 31-й минуте на поле появился Намли, так как из-за повреждения игру не смог продолжить Сулейманов, что уменьшило шансы "Краснодара" на победу в этом матче. В начале второй половины встречи "Краснодар" окончательно лишился возможности добиться победы в данном противостоянии, на 47-й минуте Эль-Араби замкнул прострел в штрафную площадь с правого фланга и оформил дубль.

На 66-й минуте Матвеев решил увеличить акцент на атаку, выпустив вместо Уткина нападающего Ивана Игнатьева. 20-летний россиянин мог отличиться на 69-й минуте после удара со штрафного с очень выгодной позиции, но надежно сыграл Жозе Са. Чем ближе подходило к концу основное время матча, тем меньше команды доводили атаки до логического завершения, смерившись с итоговым счетом на табло.