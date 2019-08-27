"Црвена Звезда" вышла в групповой этап футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 28 августа. Сербский футбольный клуб "Црвена Звезда" дома сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе сербской команды мяч забил Алекса Вуканович (59-я минута). На 82-й минуте встречи нападающий "Црвены Звезды" Эль-Фарду Бен-Набуан отметился автоголом. В концовке матча форвард сербского клуба Томане получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первая встреча завершилась со счетом 2:2, однако благодаря двум голам в гостях "Црвена Звезда" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а "Янг Бойз" выступит в аналогичной стадии Лиги Европы.

В другом матче игрового дня норвежский "Русенборг" дома сыграл вничью с хорватским "Динамо" - 1:1. Первая встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 2:0. Хорватский клуб выступит в основном раунде Лиги чемпионов, "Русенборг" - Лиги Европы.

Ранее "Краснодар" уступил греческому "Олимпиакосу" в домашнем матче со счетом 1:2. Из российских команд в групповом этапе Лиги чемпионов выступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако.