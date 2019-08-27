Фьолусон: "Краснодар" потерял концентрацию после гола "Олимпиакоса" в матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась победой "Олимпиакоса" со счетом 2:1. "Краснодар" открыл счет на 10-й минуте, но уже спустя минуту команда из Греции забила ответный мяч. Первая встреча завершилась победой "Олимпиакоса" со счетом 4:0.

"Мы сегодня попытались выступить на пике своих возможностей, начали очень хорошо первый тайм, забили быстрый мяч, но потом, видимо, потеряли концентрацию на несколько минут, этого хватило сопернику, чтобы восстановить равновесие в счете. После этого нужно было забивать уже гораздо больше мячей, чем в самом начале, это тяжело ментально и физически. Поэтому вот матч так и сложился, потом мы устали просто и такой результат", - отметил Фьолусон.

"Я думаю, что мы оставили если не все силы на поле, то большую часть, особенно, если принять во внимание, что у нас была игра не так давно в субботу, мы там тоже очень хорошо постарались. Сегодня это было заметно во втором тайме ближе к концу игры, времени становится все меньше и меньше, нужно забивать голов все больше и больше, это давит на тебя морально. Мы сегодня все оставили на игровом поле, но этого было недостаточно. Следующий матч в воскресенье, у нас есть несколько дней, чтобы восстановиться, поэтому думаю, что проблем не будет", - добавил футболист.

"Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и теперь выступит в Лиге Европы. Жеребьевки турниров пройдут 29 и 30 августа в Монако. Первый матч во втором по значимости еврокубке "Краснодар" проведет 19 сентября. Следующий матч в рамках чемпионата России "Краснодар" проведет 1 сентября в Екатеринбурге, где сыграет с местным "Уралом".