Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 28 августа. Россия не увеличила отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Во вторник "Краснодар" дома проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 1:2. В первой встрече российский клуб потерпел поражение со счетом 0:4. Таким образом, подопечные Сергея Матвеева завершили выступление в Лиге чемпионов и продолжат еврокубковую кампанию в групповом турнире Лиги Европы. В предыдущем раунде квалификации "Краснодар" по сумме двух матчей победил португальский "Порту" (0:1, 3:2), отправив соперника в основную сетку второго по значимости турнира Европы.
Борьба России и Португалии за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА продолжится в четверг, когда московский "Спартак" примет "Брагу". Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Португалии. В этот же день португальская "Витория" дома сыграет с румынским "Стяуа" (первый матч - 0:0). Сейчас единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене в текущем сезоне, является тульский "Арсенал", который по сумме двух встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3).
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|86,355
|7/7
|2
|Англия
|74,891
|7/7
|3
|Германия
|58,927
|7/7
|4
|Италия
|58,510
|7/7
|5
|Франция
|50,248
|6/6
|6
|Россия
|42,716
|6/5
|7
|Португалия
|41,649
|5/5
|8
|Бельгия
|32,600
|5/5
|9
|Украина
|30,600
|5/4
|10
|Турция
|30,400
|5/4
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 41,649 балла. Это позволяет пока не переживать за сохранение шестого места. К началу основной сетки еврокубков Россия будет опережать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА, даже если "Спартак" не сможет выйти в групповую стадию Лиги Европы, потерпев поражение от "Браги", а "Витория" одержит победу.
На групповом этапе Лиги чемпионов выступят два российских клуба - петербургский "Зенит" и московский "Локомотив". В Лиге Европы точно сыграет столичный ЦСКА, компанию которому в четверг может составить "Спартак". От Португалии в Лиге чемпионов выступит "Бенфика", в основной сетке Лиги Европы гарантированно сыграют "Порту" и "Спортинг".
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован в основное и дополнительное время.