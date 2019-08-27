Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 28 августа. Россия не увеличила отрыв от занимающей седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалии после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Шестая строчка позволяет заявлять от страны шесть клубов в еврокубки - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Во вторник "Краснодар" дома проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 1:2. В первой встрече российский клуб потерпел поражение со счетом 0:4. Таким образом, подопечные Сергея Матвеева завершили выступление в Лиге чемпионов и продолжат еврокубковую кампанию в групповом турнире Лиги Европы. В предыдущем раунде квалификации "Краснодар" по сумме двух матчей победил португальский "Порту" (0:1, 3:2), отправив соперника в основную сетку второго по значимости турнира Европы.

Борьба России и Португалии за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА продолжится в четверг, когда московский "Спартак" примет "Брагу". Первая встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Португалии. В этот же день португальская "Витория" дома сыграет с румынским "Стяуа" (первый матч - 0:0). Сейчас единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене в текущем сезоне, является тульский "Арсенал", который по сумме двух встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3).