Вилена: поражение в первом матче от "Олимпиакоса" давило на футболистов "Краснодар"

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Разгромное поражение "Краснодара" в первой встрече с греческим "Олимпиакосом" (0:4) давило на футболистов перед ответной игрой. Об этом журналистам сообщил полузащитник российского клуба Тонни Вилена.

"Краснодар" во вторник уступил "Олимпиакосу" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире. Встречу, которая прошла в Краснодаре, посетили 34627 зрителей.

"Первый матч мы проводили не в самой лучшей физической форме, играли не очень хорошо. Счет 0:4 обязывал забивать много мячей для выхода в следующую стадию. Это на нас давило, но начали ответную игру хорошо, забили быстрый мяч, а потом нам не повезло. Они быстро сравняли счет, тяжело что-либо сделать после этого", - сказал Вильена.

"Конечно, мы устали, но время до матча в чемпионате России против "Урала" еще есть. Думаю, что успеем восстановиться", - добавил полузащитник.

"Краснодар" не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и теперь выступит в Лиге Европы. Жеребьевки турниров пройдут 29 и 30 августа в Монако. Первый матч во втором по значимости еврокубке "Краснодар" проведет 19 сентября.