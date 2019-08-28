Дзюдоист Ярцев: нужно проще относиться к Олимпийским играм, чтобы морально не перегореть

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо Денис Ярцев сделал выводы после неудачи на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и заявил, что к Играм надо относиться проще, так как это позволит спортсмену не перегореть. Таким мнением дзюдоист поделился с ТАСС.

На чемпионате мира, проходящем Токио, Ярцеву удалось показать свой лучший результат в карьере. Он стал бронзовым призером турнира, принеся первую медаль мужской сборной. В поединке за третье место россиянин оказался сильнее представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Ярцев дошел до четвертьфинала.

"Чем проще ты будешь относиться к Олимпиаде, тем легче к ней подойдешь, будешь иметь больше шансов на успех. В спорте можно легко перегореть, выйти и ничего не показать, забыв о том, для чего шел к этому турниру. Нужно быть более раскованным, стараться не перегружать себя лишними мыслями", - сказал Ярцев.

"Опыт прошлых лет показал, что мне необходимо много работать, чтобы добиваться результата. Сейчас я нашел золотую середину в подготовке, по результатам этот год у меня складывается ровно. Да, есть определенные моменты, в которых мне надо прибавлять. Борьба неидеальная, существуют пробелы в захватах и в работе первым номером", - добавил спортсмен.

В полуфинале текущего чемпионата мира Ярцев проиграл японцу Сёхэю Оно. Пять лет назад на мировом первенстве в Челябинске россиянин оказался сильнее. "Он борется нехарактерно для японского дзюдо - делает неклассические захваты за грудь, полностью контролирует твой торс, ты не можешь крутиться. Я настолько сильно старался его сдержать, что на свои моменты прыти не хватало", - поделился Ярцев.

Нет настроения - съешь шоколадку

Спортсмен также рассказал, что с удовольствием приезжает Японию. "Я здесь нахожусь уже в пятый или в шестой раз. Пребываю в восторге от этой страны, от ее культуры и менталитета, от того, как они организуют турниры. Что касается кухни, то тут лучше не экспериментировать, ведь перед соревнованиями не нужно рисковать", - сказал спортсмен.

"Спортсменам здесь очень комфортно, в акклиматизации нам помогли сборы во Владивостоке. Единственное, с чем не повезло там, так это с погодой. Мы попали в сезон дождей, солнца не хватало, приходилось добирать эндорфины сладким - шоколадками, пирожными", - сообщил дзюдоист.

Также в беседе с корреспондентом ТАСС спортсмен примером для подражания назвал серебряного призера Игр в Афинах Виталия Макарова. "Когда мы с братом только начинали заниматься дзюдо, в самом расцвете был Макаров. Равнялись на него, прониклись к дзюдо через его борьбу, через его филигранную технику, подхваты, его рвение к победе. Нам нравилось его профессиональное отношение к делу - он никогда не пил холодного, даже йогурт доводил до комнатной температуры, брал с собой носки и шапку на тренировки, ведь победа из маленьких кусочков складывается", - подытожил Ярцев.