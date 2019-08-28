Чемпионат мира по забегам с препятствиями 2020 года пройдет в России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия примет чемпионат мира по забегам с препятствиями в 2020 году. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Лондоне с 11 по 13 октября.

"Я хотела поблагодарить Международную федерацию по забегам с препятствиями, потому что достигнуты финальные договоренности - в следующем году мы привозим классический чемпионат мира по забегам с препятствиями в Россию, - сказала Шойгу. - У нас будет проходить общее собрание всех международных федераций. Чемпионат будет проходить в пяти категориях, это огромная победа. Я уверена, что Россия подготовит большое количество новых препятствий, интересных трасс".

Глава "Лиги героев" отметила, что рассчитывает на скорое признание забегов с препятствиями видом спорта в России. "В России большая аудитория забегов с препятствиями занимается каждый день и доказывает, что этот вид идет вперед, - сказала Шойгу. - Основную документальную, организационную и спонсорскую работу ведет наша федерация, спасибо международной федерации, что мы теперь являемся ее частью и можем влиять на развитие этого вида. Я уверена, через несколько лет забеги официально станут видом спорта в России".

"Мы пытались получить олимпийское признание несколько лет, нужно поставить несколько критериев, - отметил глава Международной федерации забегов с препятствиями Ян Адамсон. - Я считаю, что представители в России продвинулись в этом направлении".

Чемпионат мира "Ниндзя OCR" покажут в 140 странах

С 30 августа по 1 сентября в Москве пройдет первый в истории чемпионат мира по забегам с препятствиями формата "Ниндзя OCR", в котором примут участие порядка 17 стран. Шойгу считает, что у сборной России большие шансы выиграть турнир. "У нас достаточно большая сборная - у нас два состава и набираем третий, мы участвуем почти во всех международных соревнованиях, - сказала глава проекта "Лига героев". - Мы - чемпионы мира в женской и мужской категориях, лауреаты в парах и командных забегах, так что у нас все шансы, чтобы одержать победу".

"Это событие транслируют в 140 странах мира, в более 100 странах есть национальные федерации, - добавил Адамсон. - В Европе сборная России является лидером. Это событие будет важным для нас и для всего спорта, поэтому мы безумно счастливы быть здесь".